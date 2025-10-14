nicola savino verso sanremo giovani e dopofestival

Mercoledì 15 ottobre scade il termine per fare domanda a Sanremo Giovani, contest che permetterà a quattro artisti di salire sul palco dell’Ariston nella sezione Nuove Proposte. A poco meno di un mese dal primo appuntamento, previsto per l’11 novembre su Rai 2, iniziano a circolare i primi rumors su chi sarà il padrone o la padrona di casa al posto di Alessandro Cattelan, conduttore nel 2025. Voci sempre più insistenti indicano che al timone della nuova edizione ci sarà Nicola Savino, per il quale si ipotizza anche la presentazione del Dopofestival di febbraio. Per lui si tratterebbe di un ritorno al programma che ha già condotto in due edizioni di Carlo Conti, nel 2016 e nel 2017. 🔗 Leggi su Lettera43.it

