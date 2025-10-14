Addio alla silver e spazio alla longevity economy, dove prodotti, spazi e servizi sono progettati pensando al loro e al nostro invecchiamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nic Palmarini: «Per essere longevi e in salute dobbiamo progettare cinque aspetti fin da bambini: avere uno scopo, dormire e mangiare bene, stare attivi e insieme»