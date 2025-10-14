Nic Palmarini | Per essere longevi e in salute dobbiamo progettare cinque aspetti fin da bambini | avere uno scopo dormire e mangiare bene stare attivi e insieme
Addio alla silver e spazio alla longevity economy, dove prodotti, spazi e servizi sono progettati pensando al loro e al nostro invecchiamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
