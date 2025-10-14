Nfl Monday Night doppia sorpresa | Atlanta stende Buffalo Chicago beffa Washington

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le favorite tradiscono le aspettativa. Due running back grandi protagonisti: Bijan Robinson dei Falcons e D’Andre Swift dei Bears firmano le imprese della notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

