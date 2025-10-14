Neymar all’Inter a gennaio? I tifosi sognano

Neymar all’Inter. Un nome come Neymar Jr. non passa mai inosservato, neppure quando il suo futuro sembra lontano dall’Europa. E invece, nelle ultime ore, è emerso un retroscena di mercato che coinvolge anche l’Inter. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, tra aprile e maggio scorsi il fuoriclasse brasiliano sarebbe stato offerto al club nerazzurro, oltre che al Napoli. Un’occasione affascinante, ma solo sulla carta. La dirigenza interista, concentrata su un finale di stagione ad alta tensione e su altre priorità di bilancio, avrebbe declinato l’offerta per due motivi principali: le richieste economiche e le condizioni fisiche del giocatore, ancora lontano dalla forma dei tempi d’oro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

