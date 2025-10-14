Neymar a gennaio in Serie A | spunta il retroscena è stato già proposto al Napoli

Il nome fa ancora tremare i polsi e accendere i sogni dei tifosi. Neymar Jr potrebbe essere il colpo a sorpresa del mercato di gennaio, un’incredibile opportunità a parametro zero per la Serie A. Il fuoriclasse brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Santos il 31 dicembre 2025 e, secondo le ultime indiscrezioni, l’Italia sarebbe la sua meta preferita. Ma c’è di più: il Napoli è già stato protagonista di un retroscena che infiamma le speranze. Il Retroscena: Neymar proposto al Napoli (e Inter). L’ipotesi non è campata in aria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport e svelato anche da Fabrizio Romano, l’entourage di Neymar ha già bussato alla porta dei top club italiani. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Neymar a gennaio in Serie A: spunta il retroscena, è stato già proposto al Napoli

News recenti che potrebbero piacerti

Calciomercato Napoli – Neymar: il club azzurro ha provato il colpo Neymar già da gennaio, con valutazioni interne tra Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis L’idea si è poi spenta durante la festa Scudetto, quando il Napoli ha deciso di puntare su Kevin - facebook.com Vai su Facebook

NEYMAR-NAPOLI: È STATA PIÙ DI UNA PAZZA IDEA Gazzetta svela questo retroscena di mercato. De Laurentiis, Manna e Conte ci hanno pensato dallo scorso gennaio fino al mese di maggio Il 33enne è poi rimasto al Santos, club che lo ha lanciato. - X Vai su X

Inter, Neymar a parametro zero a gennaio: l’esempio Modric al Milan, Marotta pensa al clamoroso colpo di mercato - Mercato Inter, Fabrizio Romano riaccende le voci su un possibile arrivo di Neymar a gennaio: perché Marotta potrebbe valutare la mossa alla Modric ... Secondo sport.virgilio.it

Neymar all’Inter, contatti già avviati: occhio al clamoroso scenario! - Neymar continua a far parlare di sé anche lontano dai riflettori europei. Lo riporta fantamaster.it

Romano - Inter, Neymar è stato proposto. A gennaio sarà libero a zero - L'attaccante brasiliano è stato proposto a inizio mercato sia al Napoli, ma anche all'Inter che però in estate ha fatto altre valutazioni. Riporta calciomercato.com