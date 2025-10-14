Neymar a gennaio in Serie A | spunta il retroscena è stato già proposto al Napoli

Il nome fa ancora tremare i polsi e accendere i sogni dei tifosi. Neymar Jr potrebbe essere il colpo a sorpresa del mercato di gennaio, un’incredibile opportunità a parametro zero per la Serie A. Il fuoriclasse brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Santos il 31 dicembre 2025 e, secondo le ultime indiscrezioni, l’Italia sarebbe la sua meta preferita. Ma c’è di più: il Napoli è già stato protagonista di un retroscena che infiamma le speranze. Il Retroscena: Neymar proposto al Napoli (e Inter). L’ipotesi non è campata in aria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport e svelato anche da Fabrizio Romano, l’entourage di Neymar ha già bussato alla porta dei top club italiani. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Neymar a gennaio in Serie A: spunta il retroscena, è stato già proposto al Napoli

