Next Gen AI la tecnologia a scuola per l' inclusione | le 7 proposte strategiche e la vittoria del team calabrese

"Da oltre 40 Paesi, per cinque giorni, i giovani sono stati protagonisti e hanno alzato la voce per una causa buona: costruire insieme un futuro bello, un futuro degno, un futuro di grande realizzazione personale". Con queste parole, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara — collegato da Roma — ha chiuso i lavori di Next Gen AI, il primo summit internazionale dedicato.

