New York candidato Zohran Mamdani combattivo contro Trump

New York, 14 ott. (askanews) - Il candidato favorito per la carica di sindaco di New York, Zohran Mamdani, pronuncia un discorso combattivo contro l'amministrazione di Donald Trump durante un comizio a Washington Heights. "Questo non è il momento di capitolare. In un'epoca di oscurità, New York può essere la luce e possiamo dimostrare una volta per tutte che la politica che pratichiamo non deve essere basata né sulla paura né sulla mediocrità", afferma. La procuratrice generale di New York Letitia James, incriminata penalmente per reati federali da una giuria popolare negli Usa, ha sostenuto con decisione il candidato favorito per la carica di sindaco Mamdani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - New York, candidato Zohran Mamdani combattivo contro Trump

Contenuti che potrebbero interessarti

#AndrewCuomo torna a far discutere #newyork. L’ex governatore e oggi candidato sindaco per la città ha annunciato un clamoroso cambio di posizione sulla chiusura di #RikersIsland, lo storico complesso penitenziario. Dopo anni trascorsi a sostenere la nec - facebook.com Vai su Facebook

Supermercati comunali e street food: così il candidato sindaco di New York punta sul cibo http://dlvr.it/TNZ1KK - X Vai su X

New York, candidato Zohran Mamdani combattivo contro Trump - (askanews) – Il candidato favorito per la carica di sindaco di New York, Zohran Mamdani, pronuncia un discorso combattivo contro l’amministrazione di Donald Trump durante un comizio ... Scrive askanews.it

Zohran Mamdani, chi è il candidato sindaco di New York che arriva da sinistra e per cui è centrale la questione della Palestina - Nato in Uganda, con origini indiane, non potrà mai essere presidente, ma nell'immaginario di molti è un nuovo Kennedy capace di riportare la classe lavoratrice verso il partito Democratico. Secondo vanityfair.it

Supermercati comunali e street food: così il candidato sindaco di New York punta sul cibo - Zohran Mamdani sta sfruttando la sua passione gastronomica per convincere gli elettori, dalle conferenze stampa nei ristoranti alla battaglia per calmierare i ... Riporta repubblica.it