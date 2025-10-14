Netanyahu lancia l’ultimatum ad Hamas e fa già vacillare la Pace a Gaza | Ridateci le salme degli ostaggi entro 24 ore o sarà guerra

Che la seconda fase dell’accordo di pace tra Hamas e Israele sarebbe stata dura lo sapevano tutti. Quello che nessuno si sarebbe aspettato, però, è che nel primo giorno di questa delicata parte del piano di pace di Donald Trump, oltre ai più che pronosticabili “incidenti” — arrivati puntuali come un orologio svizzero — il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, avrebbe lanciato un vero e proprio ultimatum al movimento terroristico palestinese, paventando di fatto una possibile ripresa del conflitto nella Striscia di Gaza. “Ridateci le salme entro 24 ore o sarà guerra”. Netanyahu lancia l’ultimatum ad Hamas e fa già vacillare la Pace a Gaza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu lancia l’ultimatum ad Hamas e fa già vacillare la Pace a Gaza: “Ridateci le salme degli ostaggi entro 24 ore o sarà guerra”

