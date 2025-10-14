Netanyahu lancia l’ultimatum ad Hamas e fa già vacillare la Pace a Gaza | Ridateci le salme degli ostaggi entro 24 ore o sarà guerra

Lanotiziagiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che la seconda fase dell’accordo di pace tra Hamas e Israele sarebbe stata dura lo sapevano tutti. Quello che nessuno si sarebbe aspettato, però, è che nel primo giorno di questa delicata parte del piano di pace di Donald Trump, oltre ai più che pronosticabili “incidenti” — arrivati puntuali come un orologio svizzero — il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, avrebbe lanciato un vero e proprio ultimatum al movimento terroristico palestinese, paventando di fatto una possibile ripresa del conflitto nella Striscia di Gaza. “Ridateci le salme entro 24 ore o sarà guerra”. Netanyahu lancia l’ultimatum ad Hamas e fa già vacillare la Pace a Gaza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

netanyahu lancia l8217ultimatum ad hamas e fa gi224 vacillare la pace a gaza ridateci le salme degli ostaggi entro 24 ore o sar224 guerra

© Lanotiziagiornale.it - Netanyahu lancia l’ultimatum ad Hamas e fa già vacillare la Pace a Gaza: “Ridateci le salme degli ostaggi entro 24 ore o sarà guerra”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Netanyahu all'Onu tra applausi e fischi: «Hamas minaccia la nostra stabilità». Il discorso trasmesso anche a Gaza - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha mostrato «una grande spilla» durante il suo discorso alle Nazioni Unite invitando a «prendere i cellulari e inquadrare il Qr: vedrete perché ... Si legge su ilmattino.it

Netanyahu ad Hamas all’Onu: “Liberate gli ostaggi o vi daremo la caccia” - Benjamin Netanyahu ha lanciato un duro ultimatum a Hamas dal palco dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York. affaritaliani.it scrive

netanyahu lancia l8217ultimatum hamasPiano per Gaza, Netanyahu: "Hamas verrà smantellato. Gli ostaggi torneranno presto a casa" - Alla vigilia dei nuovi colloqui in Egitto il primo ministro israeliano assicura di aver coordinato con Trump "una mossa diplomatica che ha ribaltato la situazione" ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Lancia L8217ultimatum Hamas