Nessun ruolo Invece sì Botta e risposta tra Mentana e Mieli sulle manifestazioni proPal
Archiviati i risultati delle elezioni regionali in Toscana, che hanno visto trionfare comodamente il centrosinistra a danni della maggioranza di governo, lo studio dello speciale di TgLa7, il programma politico dedicato alle elezioni e condotto da Enrico Mentana, si comincia ad animare. Il motivo è presto detto: tra gli argomenti di discussione entra anche la politica internazionale. E in particolare Israele, il ruolo di Hamas e la forza delle manifestazioni che si sono viste anche nelle prinicipali piazze italiane. Sullo sfondo del diverbio tra gli ospiti rimane anche l’accordo di pace per Gaza, coronato ieri da un lunghissimo discorso tenuto dal presidente americano Donald Trump al Parlamento israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
