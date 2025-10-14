Nell' outlet milanese un weekend con 90 negozi con sconti al 70%

Shopping e sconti. Nell'outlet Scalo Milano arrivano gli "Iconic Shopping Days", due giorni di shopping con sconti e ribassi con decine di brand che hanno selezionato tre prodotti iconici, da scontare.Gli sconti fino al 70% in 90 negozi (su 3 prodotti iconici)L'appuntamento è per sabato 18 e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

