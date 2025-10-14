Nelle collezioni autunno inverno 2025-26 la moda guarda all’interior design | tessuti da divano velluti e tonalità da salotto diventano protagonisti di una nuova idea di eleganza sensoriale

Negli ultimi anni, la distanza tra moda e arredamento si è fatta sempre più sottile. Le passerelle raccontano ambienti, texture e colori che potrebbero appartenere a un salotto contemporaneo, mentre l’arredo si veste di dettagli couture. È il segno di un’estetica che mescola due mondi solo in apparenza distanti: quello dell’abito e quello della casa. Le collezioni autunnoinverno 2025-26 portano in scena una moda calda, avvolgente, quasi tattile. I tessuti parlano di comfort e protezione: imbottiti, velluto, jacquard e damaschi reinventano la sartorialità con un tocco domestico. Gli abiti sembrano nati da una stanza ben arredata, più che da uno sketch. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nelle collezioni autunno/inverno 2025-26, la moda guarda all’interior design: tessuti da divano, velluti e tonalità da salotto diventano protagonisti di una nuova idea di eleganza sensoriale.

