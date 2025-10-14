Nella notte il dato definitivo con l' arrivo dell' ultima sezione
È notte fonda quando arriva lo spoglio dell'ultima sezione del territorio regionale: così Giani si attesta al 53,92%, Tomasi al 40,90 e Bundu al 5,18.Lo spoglio è terminato in tutte le circoscrizioni. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
