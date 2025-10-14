Nella notte il dato definitivo con l' arrivo dell' ultima sezione

Arezzonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È notte fonda quando arriva lo spoglio dell'ultima sezione del territorio regionale: così Giani si attesta al 53,92%, Tomasi al 40,90 e Bundu al 5,18.Lo spoglio è terminato in tutte le circoscrizioni.  . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Si perdono tra i boschi con l’arrivo del buio: soccorsi in piena notte - Due ferraresi hanno perso l’orientamento nei boschi sopra Pieia (Piobbico) dopo aver raggiunto la cima del monte Nerone. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Dato Definitivo Arrivo