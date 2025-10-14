Nella Biblioteca Nazionale il concerto della pianista Sofia Elefante Divina lunghezza e miniature

14 ott 2025

Mercoledì 15 ottobre, alle 17,30, prosegue il cartellone musicale dei «Concerti in Biblioteca» 2025 del «Piano Festival San Nicola» dell’EurOrchestra, con la direzione artistica dei maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro: la stagione musicale è organizzata in sinergia con la Biblioteca. 🔗 Leggi su Baritoday.it

