Nella Biblioteca Nazionale il concerto della pianista Sofia Elefante Divina lunghezza e miniature
Mercoledì 15 ottobre, alle 17,30, prosegue il cartellone musicale dei «Concerti in Biblioteca» 2025 del «Piano Festival San Nicola» dell’EurOrchestra, con la direzione artistica dei maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro: la stagione musicale è organizzata in sinergia con la Biblioteca. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Domenica di Carta alla Biblioteca nazionale centrale di Roma Vi aspettiamo! #bibliotecanazionalecentrale #roma #cultura #libri #arte #musei #domenicadicarta #pop - facebook.com Vai su Facebook
#17settembre - Complesso monumentale dei Girolamini #18settembre - Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" A #Napoli, il convegno "Tornare a Vico. Riletture e riscritture nella prima metà del Novecento" https://cnr.it/it/evento/20037 Organizzato da # - X Vai su X
Al Conservatorio di Sassari il concerto del pianista Umberto Jacopo Laureti - Dalle 10 e per tutta la giornata la sala Guarino ospiterà il seminario “Il caso Tosti”, dedicato all’archivio del compositore ... Segnala unionesarda.it
Concerto per Leandro Piccioni, compositore,pianista di Morricone - Con un concerto, la Fondazione Etruria Mater, di cui era presidente, ricorda il musicista e compositore Leandro Piccioni, il direttore d'orchestra tra i padri fondatori dell'Orchestra di Piazza ... Si legge su ansa.it
Il talentuoso pianista ventenne Martinelli in concerto al Conservatorio di Sassari - Eggman”, il pianista Daniele Martinelli approda a Sassari per la rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Come scrive unionesarda.it