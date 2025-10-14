Nel novarese torna Castelli Aperti | le aperture del 19 ottobre

La stagione autunnale di Castelli Aperti entra nel vivo e accompagna i visitatori in un nuovo fine settimana di scoperte tra dimore storiche, borghi fortificati, musei e giardini che raccontano la straordinaria varietà del patrimonio piemontese. Domenica 19 ottobre sarà una giornata ricca di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

