Nel ddl Concorrenza tariffe indicizzate all' inflazione e rivendita dei dati degli utenti che chiedono la portabilità

Nella discussione al Senato sul ddl "Concorrenza" spuntano emendamenti che renderebbero rivendibili i dati degli utenti utilizzati per il cambio di operatore di telefonia cellulare per finalità commerciali e "istituzionalizzano" le tariffe con adeguamento automatico all'inflazione. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nel ddl Concorrenza tariffe indicizzate all'inflazione e rivendita dei dati degli utenti che chiedono la portabilità

