Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”. Dopo il successo di pubblico e critica delle date primaverili nei club e la parentesi estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live daranno l’occasione ai NEGRITA di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta. Alcune date hanno già fatto segnare il sold out (Isernia, Potenza e Rende) mentre di altre sono disponibili gli ultimi biglietti (Palermo, Pescara, Roma, Milano, Ancona, Assisi). I biglietti sono in vendita su https:mc2live. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - NEGRITA: 17 dicembre a Trieste con “Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro