Negozi danneggiati dai cantieri | La giunta li risarcisca con i ristori

Le attività commerciali danneggiate per lunghi mesi da cantieri dell’amministrazione comunale hanno diritto a ristori, secondo le associazioni di categoria. Che si innestano su un antico filone, quello dei i cantieri in centro storico, il più lungo nel tempo dei quali fu in piazza della Libertà (durata: tre anni e mezzo) durante il quale si desertificò lo spazio. Attualmente i lavori sono in corso da molti mesi in piazza Aguselli (potrebbero allungarsi al 2026) e a palazzo dell’Oir per la nuova Pinacoteca, con le attività commerciali del porticato oscurate dalle impalcature. "Nei casi in cui i lavori si prolungano oltre due mesi sarebbe equo mettere in conto i ristori per le attività danneggiate - osserva il direttore di Confesercenti Graziano Gozi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

