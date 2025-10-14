‘Ndrangheta Rosita Grande Aracri condannata a 7 anni e 4 mesi per associazione mafiosa

Reggio Emilia, 14 ottobre 2025 – È stata ritenuta responsabile, all'esito del primo grado di giudizio, di associazione mafiosa. Lei, Rosita Grande Aracri di Brescello (1983), è la nipote del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri; è figlia di Francesco Grande Aracri (1954), residente per molto tempo a Brescello e condannato per mafia con ruolo di vertice nel processo “Grimilde” con rito ordinario a 24 anni, sentenza confermata in settembre dalla Cassazione. Pure i due fratelli della donna sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva di associazione mafiosa in “ Grimilde ”: Salvatore Grande Aracri (1979) a 14 anni e 4 mesi in abbreviato; Paolo (1990) a 9 anni con rito ordinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

