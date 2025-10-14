‘Ndrangheta Rosita Grande Aracri condannata a 7 anni e 4 mesi per associazione mafiosa
Reggio Emilia, 14 ottobre 2025 – È stata ritenuta responsabile, all'esito del primo grado di giudizio, di associazione mafiosa. Lei, Rosita Grande Aracri di Brescello (1983), è la nipote del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri; è figlia di Francesco Grande Aracri (1954), residente per molto tempo a Brescello e condannato per mafia con ruolo di vertice nel processo “Grimilde” con rito ordinario a 24 anni, sentenza confermata in settembre dalla Cassazione. Pure i due fratelli della donna sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva di associazione mafiosa in “ Grimilde ”: Salvatore Grande Aracri (1979) a 14 anni e 4 mesi in abbreviato; Paolo (1990) a 9 anni con rito ordinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ACCADDE OGGI Il 6 ottobre 1980 a Bovalino (RC) venne ucciso il medico 76enne Silvio de Francesco. #Vittimainnocente di #ndrangheta. Era un medico di origini nobili che viveva a Napoli e che si trovava in Calabria per seguire come ogni anno la raccolta d - facebook.com Vai su Facebook
Condannata a sette anni Rosita Grande Aracri, figlia del boss Francesco: «Ruolo determinante nella cosca emiliana» - La donna avrebbe agito in sostituzione dei familiari detenuti, mantenendo i rapporti con i vertici del clan ... Da cosenzachannel.it
‘Ndrangheta in Emilia – La nipote del boss Nicolino Grande Aracri condannata per associazione mafiosa - Rosita Grande Aracri, nipote del boss Nicolino, è stata condannata a 7 anni e 2 mesi per associazione mafiosa. Secondo ilfattoquotidiano.it
Mafia a Brescello: la nipote del boss. “Otto anni a Rosita Grande Aracri” - È la richiesta di condanna avanzata ieri dal pubblico ministero Beatrice Ronchi della Dda di Bologna per Rosita Grande Aracri di Brescello, a ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it