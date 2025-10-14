‘Ndrangheta in Emilia – La nipote del boss Nicolino Grande Aracri condannata per associazione mafiosa

Era il 16 2022 quando i giudici di Bologna – confermarono il 416 bis agli imputati del processo Grimilde – e trasmisero gli atti in procura proprio per associazione mafiosa per alcuni imputati. Tra loro c’era il nome Rosita Grande Aracri. Oggi il gup, accogliendo le richieste della Dda bolognese, l’ha condannata a 7 anni e 2 mesi, La donna, 42 anni, detta Rossella è figlia del boss Francesco Grande Aracri (nella foto) e sorella di Salvatore e Paolo, tutti condannati in via definitiva nell’ambito del processo “Grimilde”, nonché nipote del boss Nicolino Grande Aracri, riconosciuti tutti esponenti di spicco della ‘ndrangheta in Emilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

