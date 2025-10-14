' Ndrangheta colpita 18 arresti a Crotone e 3 accuse di omicidio | il video del maxi blitz
'Ndrangheta: 18 arresti a Crotone, tre accusati di omicidio legato a vendetta per molestie del 2003. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Vasta operazione antindrangheta dei carabinieri di Crotone, 18 arresti su richiesta della Dda di Catanzaro. Colpite le cosche di Ciro’ Marina, Strongoli e Cariati - Una vasta operazione antimafia è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, supportati ... Segnala giornaledicalabria.it
'Ndrangheta: arresti, tre sono accusati di omicidio - Tre delle 18 persone arrestate nell'operazione condotta stamattina dai carabinieri di Crotone sono accusate di omicidio. Da ansa.it
'Ndrangheta: operazione dei carabinieri di Crotone, 18 arresti - Una vasta operazione antimafia è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, supportati da numerosi reparti specializzati dell'Arma, per dare esecuzione a un'ordinanza di custod ... Come scrive ansa.it