' Ndrangheta 21 arresti in una maxi-operazione antimafia fra Crotone Taranto e Bologna

Un nuovo colpo ai clan della ’ndrangheta arriva con il blitz scattato all’alba di martedì 14 ottobre, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e condotto dai carabinieri del comando provinciale di Crotone.Un’operazione massiccia, che ha visto impegnati oltre 150 militari in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

