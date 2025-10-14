' Ndrangheta 21 arresti in una maxi-operazione antimafia fra Crotone Taranto e Bologna

Bolognatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo colpo ai clan della ’ndrangheta arriva con il blitz scattato all’alba di martedì 14 ottobre, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e condotto dai carabinieri del comando provinciale di Crotone.Un’operazione massiccia, che ha visto impegnati oltre 150 militari in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

