Il Title Update 2.0 di NBA 2K26 è stato annunciato. La patch del quinto aggiornamento potrà essere scaricata a partire da martedi 14 Ottobre per le piattafomre di gioco PlayStation 5 e Xbox Series XS. Mentre per la piattaforma Steam ( PC ) bisognerà attendere venerdi 17 Ottobre. NBA 2K26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore di 2K su Amazon usufruendo di uno sconto pari al 30%. 79.90€ 56.99€ Compra Ora! L’aggiornamento in questione apporta correttivi al gameplay del simulatore poichè gli sviluppatori hanno raccolto dei dati sufficienti grazie ai back ottenuti dalle partite giocate dalla community. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - NBA 2K26 Title Update 2.0 Rivelato Il Patch Notes Del Quinto Aggiornamento