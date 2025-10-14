Nazionali Roma protagonista | Mancini e Ferguson in gol con Italia e Irlanda

L’Italia supera Israele 3-0 a Udine e conquista almeno l’obiettivo minimo della fase a gironi: i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026. Decisiva la doppietta di Mateo Retegui e il gol di Gianluca Mancini, che consentono agli Azzurri di restare in scia della Norvegia, avanti di tre punti e con una migliore differenza reti. Nel match disputato al Bluenergy Stadium, Gennaro Gattuso ha schierato due giocatori della Roma: Mancini, titolare e autore del 3-0 finale con un bel colpo di testa nel finale di gara, e Bryan Cristante, entrato all’85?. Entrambi faranno rientro a Trigoria nelle prossime ore, per tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del big match di sabato sera contro l’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

