Nazionali Roma protagonista | Mancini e Ferguson in gol con Italia e Irlanda
L’Italia supera Israele 3-0 a Udine e conquista almeno l’obiettivo minimo della fase a gironi: i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026. Decisiva la doppietta di Mateo Retegui e il gol di Gianluca Mancini, che consentono agli Azzurri di restare in scia della Norvegia, avanti di tre punti e con una migliore differenza reti. Nel match disputato al Bluenergy Stadium, Gennaro Gattuso ha schierato due giocatori della Roma: Mancini, titolare e autore del 3-0 finale con un bel colpo di testa nel finale di gara, e Bryan Cristante, entrato all’85?. Entrambi faranno rientro a Trigoria nelle prossime ore, per tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del big match di sabato sera contro l’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
Torna il Sabato Roma 7! Le squadre partecipanti ai campionati nazionali e regionali cominciamo un entusiasmante percorso all'insegna della passione per la pallavolo. ITIS Giorgi, Via Giorgio Perlasca CF - Ore 16.00 Roma 7 Volley - Volley Tuscolano BM - O - facebook.com Vai su Facebook
Il 25 ottobre saremo in Piazza San Giovanni, a Roma, per chiedere l’aumento di salari e pensioni, una vera riforma fiscale, investimenti su sanità e scuola. Per dire NO al riarmo e alla precarietà. Per fare sentire la nostra voce. Noi ci saremo. E tu? #CGIL #25ott - X Vai su X
Romanisti in Nazionale: Gattuso chiama Mancini e Cristante. Wesley resta a Roma - Baldini conferma Pisilli in Under 21, El Aynaoui è stato invece confermato dal Marocco ... Secondo ilromanista.eu
Cristante sorride con l'Italia, Dovbyk l'altra faccia Roma: "Dovevo tirare anche il terzo rigore" - Il centrocampista azzurro ed il centravanti ucraino hanno parlato dai rispettivi ritiri con le nazionali, in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali ... Si legge su tuttosport.com
Mancini: «Dopo l’addio di Spalletti, speravo di essere richiamato in Nazionale ma troppe incomprensioni» - Mancini sul suo addio e Gattuso ora in panchina: «Nazionale in crescita, speranze e situazioni imprevedibili». Riporta ilnapolista.it