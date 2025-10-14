Nazionali non solo Mancini e Cristante | tutti i giallorossi in campo oggi

Viaggia verso la conclusione anche questa seconda pausa per gli impegni delle nazionali, con i diversi giocatori della Roma che poi procederanno al rientro verso Trigoria per cominciare a preparare la sfida con l’Inter. Nella giornata di oggi, martedì 14 ottobre, saranno sette i giallorossi che potrebbero scendere in campo: occhi puntati, ovviamente, sul match tra Italia ed Israele, dove gli Azzurri dovranno obbligatoriamente vincere, con Mancini che dovrebbe partire dal 1?, mentre si prospetta una panchina per Cristante. Sempre in tema azzurro, Gasperini osserverà con attenzione anche il match della selezione U21 contro l’Armenia, nel quale Pisilli, reduce dalla bella doppietta contro la Svezia, proverà ad essere ancora protagonista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nazionali, non solo Mancini e Cristante: tutti i giallorossi in campo oggi

