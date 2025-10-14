Nazionali Nkunku illumina la Francia | il giocatore del Milan segna il gol del pareggio

Pianetamilan.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sosta delle Nazionali continua a regalare spettacolo e arrivano buone notizie, finalmente, per il Milan: la rete di Nkuku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nazionali nkunku illumina la francia il giocatore del milan segna il gol del pareggio

© Pianetamilan.it - Nazionali Nkunku illumina la Francia: il giocatore del Milan segna il gol del pareggio

Scopri altri approfondimenti

nazionali nkunku illumina franciaNazionali Nkunku illumina la Francia: il giocatore del Milan segna il gol del pareggio - La sosta delle Nazionali continua a regalare spettacolo e arrivano buone notizie, finalmente, per il Milan: la rete di Nkuku ... Secondo msn.com

Nkunku incanta con la Francia: un destro all’angolino riaccende i Bleus - Nel match contro l’Islanda, l’attaccante del Milan ha segnato un gol spettacolare che ha rimesso in equilibrio la gara, conf ... spaziomilan.it scrive

nazionali nkunku illumina franciaI risultati di lunedì 13 ottobre: Francia e Svizzera, qualificazione ai Mondiali rimandata a novembre! In gol Nkunku; doppio De Bruyne per il Belgio - Era la serata giusta per Francia e Svizzera per centrare la qualificazione matematica alla Coppa del Mondo, ma i pareggi contro Islanda e ... Come scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Nazionali Nkunku Illumina Francia