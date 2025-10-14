Nazionali Mancini titolare in Italia-Israele | panchina per Cristante Ferguson dal 1? con l’Irlanda

Continuano gli impegni dei calciatori della Roma con le rispettive nazionali. Oggi Bryan Cristante e Gianluca Mancini saranno con la Nazionale azzurra a Udine per la delicata sfida contro Israele. Gli uomini di Gennaro Gattuso devono vincere per restare in scia della Norvegia nel gruppo di qualificazione al Mondiale 2026. Dopo i 90 minuti in panchina contro l’Estonia, Mancini partirà dal primo minuto al Bluenergy Stadium, schierato al centro della difesa. Parte invece dalla panchina Cristante, che sabato era subentrato a gara in corso e potrebbe avere una nuova occasione questa sera. Altri romanisti in campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nazionali, Mancini titolare in Italia-Israele: panchina per Cristante, Ferguson dal 1? con l’Irlanda

