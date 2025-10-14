Nazionale Mancini | L’Italia è il sogno di ogni bambino Il gruppo? Ci alleniamo con…

Pianetamilan.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha speso delle parole ai microfoni di TMW sul suo percorso nella Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nazionale mancini l8217italia 232 il sogno di ogni bambino il gruppo ci alleniamo con8230

© Pianetamilan.it - Nazionale, Mancini: “L’Italia è il sogno di ogni bambino. Il gruppo? Ci alleniamo con…”

News recenti che potrebbero piacerti

Roberto Mancini: «Tornassi indietro non lascerei la nazionale, non ho nulla contro Gravina» - Roberto Mancini, ex ct della Nazionale, ha parlato in un'intervista esclusiva al Tg1, rispondendo a varie domande tra cui quella relativa all'addio alla panchina dell'Italia. Segnala ilmessaggero.it

Mancini: "Un errore lasciare la Nazionale, con Gravina potevamo chiarirci" - In attesa di un nuovo progetto con cui tornare a lavorare, Roberto Mancini si guarda alle spalle e ammette: "Se potessi tornare indietro affronterei in maniera diversa l'addio alla Nazionale, &#232; stata ... Secondo sportmediaset.mediaset.it

Nazionale, arriva l’attacco in diretta: “Tonfo disastroso, non giocherebbero” - Per fortuna che qualche giovane di talento &#232; stato ingaggiato all’estero, altrimenti in Italia non giocherebbero – ha ‘tuonato’ l ... Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Nazionale Mancini L8217italia 232