nave incagliata slitta la rimozione della guang rong

Massa, 14 ottobre 2025 – Per la rimozione della Guang Rong sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Contrariamente a quanto annunciato a inizio settimana dal sindaco Francesco Persiani, che anche sul suo profilo Facebook aveva comunicato la data di lunedì 13 ottobre come il giorno indicato per iniziare le procedure di rimozione della nave, affinché l’iter possa effettivamente iniziare sarà necessario invece attendere ancora pochi giorni. Niente di particolarmente complicato dietro la necessità di far slittare le procedure, ma solo la normale routine organizzativa, che ha richiesto di posticipare leggermente quanto sarà comunque fatto a breve al pontile di Marina di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

