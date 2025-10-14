Nave incagliata slitta la rimozione della Guang Rong
Massa, 14 ottobre 2025 – Per la rimozione della Guang Rong sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Contrariamente a quanto annunciato a inizio settimana dal sindaco Francesco Persiani, che anche sul suo profilo Facebook aveva comunicato la data di lunedì 13 ottobre come il giorno indicato per iniziare le procedure di rimozione della nave, affinché l’iter possa effettivamente iniziare sarà necessario invece attendere ancora pochi giorni. Niente di particolarmente complicato dietro la necessità di far slittare le procedure, ma solo la normale routine organizzativa, che ha richiesto di posticipare leggermente quanto sarà comunque fatto a breve al pontile di Marina di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La nave cargo incagliata da oltre otto mesi a Marina di Massa è ancora lì - X Vai su X
Procede la bonifica del carburante della Guang Rong ma è ancora prematuro fare previsioni sulle sorti della nave incagliata a Marina di Massa... Vai su Facebook
La nave cargo incagliata da oltre otto mesi a Marina di Massa è ancora lì - Da oltre otto mesi a Marina di Massa, in Toscana, c’è una nave cargo chiamata Guang Rong incagliata davanti al pontile in seguito a un incidente. Scrive ilpost.it
Verso la rimozione della nave incagliata sul Pontile - MASSA : Il cargo Guang Rong finì contro la struttura in una notte di maltempo nel Gennaio 2025. Come scrive toscanamedianews.it
Guang Rong, slitta la rimozione. In corso le integrazioni al piano. Se ne parlerà a fine mese - Slitta presumibilmente a fine mese l’avvio dei lavori di rimozione della Guang Rong, la nave cargo incagliata al pontile di Marina di Massa dal 28 gennaio scorso. Come scrive lanazione.it