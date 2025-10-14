Nautico San Giorgio occupata anche la sede

Prosegue e si estende la protesta degli studenti del nautico San Giorgio. "Nonostante le minacce del preside e dei suoi scagnozzi - fanno sapere -, l'occupazione è proseguita per tutta la notte in maniera ordinata, estendendosi questa mattina anche alla sede di via Dino Col, la quale è stata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

