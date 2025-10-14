Natura autenticità e identità | le Madonie e la Targa Florio protagoniste al Ttg di Rimini

Le Madonie e la Targa Florio hanno conquistato l’attenzione di pubblico e operatori internazionali al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera italiana del turismo B2B, svoltasi dall’8 al 10 ottobre 2025. Nel corso della conferenza stampa della Regione Siciliana, dal titolo “Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scatti scolpiti nella luce e nella pietra La posa incontra la materia, la bellezza si fonde con la forza. Sulla pietra di Luserna, ogni foto diventa arte: le venature raccontano storie antiche, i colori riflettono eleganza e autenticità. Un equilibrio perfetto tra natura e - facebook.com Vai su Facebook

Al via Progetto "Natura Mediterranea" nel Parco delle Madonie - Nel corso dei tre weekend: dall'11 al 14 ottobre, dal 19 al 21 ottobre e dal 26 al 28 ottobre, prenderà il via la seconda edizione del progetto "Natura Mediterranea", realizzato dall'Associazione ... Secondo ansa.it

Scopri le meraviglie delle Madonie: tra natura, storia e emozioni senza fine - Immaginiamo sentieri profumati di abeti, ginestre, faggi, agrifogli, roveri e olmi; cieli limpidi e panorami che lasciano senza fiato come quelli sulla dorsale montuosa posta nella parte ... Come scrive blogsicilia.it

InViaggio Cefalù e il Parco delle Madonie, tra storia e natura - Era un villaggio di pescatori, all’origine, la greca Kephaloidion, poi denominata Cefalù, nota oggi come incantevole città sul mare, meta di vacanza: spiaggia, bagni, sole. Lo riporta corriere.it