Classico, ma non convenzionale: il completo da donna giacca e pantaloni torna a sorprendere con dettagli e materiali inediti nell'Autunno-Inverno 20252026. Ecco cinque modelli di tailleur di tendenza da copiare. Spezzato Dalla sfilata Autunno-Inverno 20252026 di Isabel Marant. Con la giacca cropped Dalla sfilata Autunno-Inverno 20252026 di Carolina Herrera. Androgino Dalla sfilata Autunno-Inverno 20252026 di Miu Miu. Animalier Dalla sfilata Autunno-Inverno 20252026 di Khaite.

Nato per incarnare rigore e disciplina, oggi il completo da donna si reinventa, trasformandosi in un tailleur alternativo