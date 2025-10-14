Nato con i fondi del Pnrr Alea inaugura l' Ecocentro di Meldola | Servizi sempre più vicini alle persone

Venerdì alle 14.30 inaugurerà ufficialmente il nuovo Ecocentro a Meldola, la prima opera realizzata da Alea Ambiente sul territorio finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Si tratta di un intervento strategico non solo per la comunità di Meldola, ma per l’intera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

