Nativi digitali ma non finanziariamente pronti | il 52% dei giovani è analfabeta su risparmio e investimenti

Orizzontescuola.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Essere cresciuti circondati da tecnologia non rende automaticamente più accorti. Almeno non quando si parla di soldi. Tra i 14 e i 29 anni, il 38% ha già subito una truffa online legata a strumenti finanziari – che sia phishing, vishing o altri raggiri. E solo poco più della metà riconosce questi termini come minacce informatiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

