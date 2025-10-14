Nativi digitali ma non finanziariamente pronti | il 52% dei giovani è analfabeta su risparmio e investimenti

Essere cresciuti circondati da tecnologia non rende automaticamente più accorti. Almeno non quando si parla di soldi. Tra i 14 e i 29 anni, il 38% ha già subito una truffa online legata a strumenti finanziari – che sia phishing, vishing o altri raggiri. E solo poco più della metà riconosce questi termini come minacce informatiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

