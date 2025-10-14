Natale nelle frazioni il bando scade venerdì

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scade venerdì l’avviso pubblico rivolto a tutti coloro che vogliono proporre eventi, attività o iniziative per animare le frazioni della città durante le festività natalizie. L’avviso è pubblicato sul sito web del Comune. Potranno presentare la propria proposta soggetti pubblici e privati, a esclusione di partiti politici e associazioni sindacali. I soggetti che presentano domanda non devono avere scopo di lucro. L’amministrazione riconoscerà, in base alla procedura selettiva disciplinata dal bando, un contributo economico sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente rendicontate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

natale nelle frazioni il bando scade venerd236

© Lanazione.it - Natale nelle frazioni, il bando scade venerdì

Leggi anche questi approfondimenti

natale frazioni bando scadeNatale nelle frazioni, il bando scade venerdì - Scade venerdì l’avviso pubblico rivolto a tutti coloro che vogliono proporre eventi, attività o iniziative per animare le frazioni della città durante le festività natalizie. Da lanazione.it

natale frazioni bando scadeNatale a Empoli: il Comune lancia il bando per co-progettazione atipica per i prossimi 4 anni - Nei giorni scorsi è stato diramato l'avviso pubblico per l'individuazione di uno o più partner per la co- Segnala gonews.it

Luminarie di Natale a Napoli, il bando di gara scade il 17 settembre - Il Comune di Napoli chiama a raccolta importanti aziende locali per valorizzare la loro attività e, nel contempo, abbellire la città ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Frazioni Bando Scade