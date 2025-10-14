Natale nelle frazioni il bando scade venerdì
Scade venerdì l’avviso pubblico rivolto a tutti coloro che vogliono proporre eventi, attività o iniziative per animare le frazioni della città durante le festività natalizie. L’avviso è pubblicato sul sito web del Comune. Potranno presentare la propria proposta soggetti pubblici e privati, a esclusione di partiti politici e associazioni sindacali. I soggetti che presentano domanda non devono avere scopo di lucro. L’amministrazione riconoscerà, in base alla procedura selettiva disciplinata dal bando, un contributo economico sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente rendicontate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
