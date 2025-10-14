Nascondeva 300 grammi di hashish tra il condizionatore di casa e la scala condominiale arrestato

Agli agenti avrebbe detto di non avere una casa nella speranza che non andassero a perquisirla, ma il suo tentativo di depistarli non è stato sufficiente ed è finito in manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato, a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

