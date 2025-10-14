Nasce una nuova era per il Medioriente Vittoria con le armi ora è tempo di pace

Pubblichiamo ampi stralci del lungo discorso che Donald Trump ha tenuto ieri alla Knesset, primo presidente straniero ammesso sul podio della Camera israeliana. IL MEDIORIENTE. "Dopo due terribili anni di guerra, 20 ostaggi coraggiosi tornano alle loro famiglie, altri 28 torneranno per riposare in Israele, il sole sorge su una terra in pace e anche la regione vivrà in pace per tutti. Questa non è sola la fine della guerra, ma la fine di un'era di terrore. Ci riuniamo in un giorno di profonda gioia, di speranza crescente, di fede rinnovata e, soprattutto, un giorno per rendere il nostro più profondo ringraziamento all'Onnipotente Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.

"Nasce una nuova era per il Medioriente. Vittoria con le armi, ora è tempo di pace. Grazia per Netanyahu. Israele vivrà sempre" - Lo storico discorso del leader Usa davanti all'assemblea di Gerusalemme: "È un'alba storica per questa regione, adesso comincerà anche qui un'età dell'oro"

Verso una Nuova Era di Pace nel Medio Oriente: Opportunità e Sfide - Negli ultimi giorni, si è assistito a un'importante evoluzione nel conflitto mediorientale, con il piano di pace statunitense che ha ricevuto un consenso significativo.