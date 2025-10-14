Nasce il movimento centralità familiare un nuovo progetto politico che riporti la famiglia nel fulcro della comunità

Dalla crescente consapevolezza del ruolo fondamentale che la famiglia ricopre nella coesione sociale e nello sviluppo del Paese, nasce oggi ufficialmente il Movimento per la Centralità Familiare (MCF), una nuova forza politica nazionale che pone al centro della propria azione il riconoscimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Morte a Spotify, nasce il movimento per liberare la musica dalle piattaforme - X Vai su X

Il Movimento 5 Stelle nasce, nel giorno di San Francesco, avendo come segno di riconoscimento sul simbolo la V di V per Vendetta, ovvero di un terrorista che voleva far saltare in aria le Istituzioni, non ritenendole più utili alla rappresentanza popolare. A quel - facebook.com Vai su Facebook

Nasce il "Movimento Centralità Familiare", un nuovo progetto politico che riporti la famiglia nel fulcro della comunità - L’obiettivo è creare una rete capillare sul territorio, promuovendo incontri pubblici, tavoli tematici e campagne di sensibilizzazione volte a restituire dignità al ruolo genitoriale e a favorire un d ... Segnala anconatoday.it