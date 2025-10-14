Nasce ‘Filiera Tabacchicola Italiana’ ed entra in Filiera Italia vale 2,2 mld
(Adnkronos) – Nasce la "Filiera Tabacchicola Italiana", una nuova organizzazione che si inserisce nel più ampio progetto di Filiera Italia, il modello di collaborazione tra produzione agricola italiana rappresentata da Coldiretti, industria e distribuzione per tutelare e promuovere il Made in Italy agroalimentare. A guidare "Filiera Tabacchicola Italiana" sarà Cesare Trippella (direttore Eu Value Chain . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
