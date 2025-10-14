Nasce Filiera tabacchicola italiana all’interno di Filiera Italia
In occasione del XXIII Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, promosso da Coldiretti, è stata annunciata la costituzione di Filiera tabacchicola italiana, una nuova organizzazione che si inserisce nel più ampio progetto di Filiera Italia, il modello di collaborazione tra produzione agricola italiana rappresentata da Coldiretti, industria e distribuzione per tutelare e promuovere il Made in Italy agroalimentare. A guidarla sarà Cesare Trippella, direttore Eu Value Chain & External engagement di Philip Morris Italia, nominato presidente. Scordamaglia: «Modello virtuoso di collaborazione tra agricoltura e industria». 🔗 Leggi su Lettera43.it
