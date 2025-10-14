Nasce a Firenze il Centro studi Papa Leone XIV per la formazione sociale e politica

FIRENZE – Un nuovo centro studi internazionale nasce in questi minuti a Firenze. È stato presentato questa mattina in Palazzo Vecchio il Centro studi internazionale Papa Leone XIV. La sua missione è chiara: formare alla vita sociale e politica partendo dai valori del Vangelo. L’obiettivo è applicare i principi della Dottrina sociale della Chiesa alle grandi sfide del nostro tempo, per offrire una lettura autentica della realtà quotidiana. La presentazione si è tenuta alla presenza della sindaca Sara Funaro e di importanti figure religiose, tra cui i vertici dell’Ordine Agostiniano. Il centro, infatti, nasce proprio dall’esperienza agostiniana e avrà la sua sede nel prestigioso Convento di Santo Spirito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

