Nasce a Firenze il Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV
Firenze, 14 ottobre 2025 – Nel convento di Santo Spirito è nato il Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, un istituto che opererà a livello nazionale e internazionale per promuovere la formazione alla vita sociale e politica, accogliendo l’invito del Pontefice a riscoprire l’insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa come risposta alle sfide della contemporaneità. Lo stesso Pontefice, in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, ha espresso il suo “apprezzamento” per l’iniziativa culturale del convento agostiniano di Santo Spirito e dell’Ordine di Sant’Agostino, pensata per “valorizzare la Dottrina sociale della Chiesa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Firenze _ Nasce il Centro Studi Leone XIV, dedicato alla figura e al pensiero del Papa . La presentazione domani a Palazzo Vecchio https://www.valdinievole.news/notizie/eventi-concerti/10819-firenze-santo-spirito-nasce-centro-studi-internazionale-pap - facebook.com Vai su Facebook
“La reindustrializzazione non nasce nei convegni ma nei capannoni”: Cei (Cna Firenze) chiama la politica tra le imprese https://lanazione.it/economia/reindustrializzazione-cna-elezioni-regionali-ds8sw55g… @regionetoscana - X Vai su X
Nasce a Firenze il Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV - Un nuovo istituto nel convento di Santo Spirito per promuovere la Dottrina sociale della Chiesa e la formazione alla vita sociale e politica ... Segnala lanazione.it
Dottrina sociale: Firenze, nasce il Centro studi internazionale Papa Leone XIV per formare alla vita sociale e politica - Recuperare l’insegnamento che la Dottrina sociale della Chiesa è sempre capace di offrire per far fronte alle esigenze della contemporaneità: si fonda su questo appello il nuovo Centro studi internazi ... agensir.it scrive
A Firenze nasce scuola formazione Papa Leone XIV - Nel convento di Santo Spirito a Firenze è nato il Centro studi internazionale Papa Leone XIV: l'istituto opererà a livello nazionale e internazionale per prom ... Da controradio.it