nasce a firenze il centro studi internazionale papa leone xiv

14 ott 2025

Firenze, 14 ottobre 2025 – Nel convento di Santo Spirito è nato il Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, un istituto che opererà a livello nazionale e internazionale per promuovere la formazione alla vita sociale e politica, accogliendo l’invito del Pontefice a riscoprire l’insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa come risposta alle sfide della contemporaneità. Lo stesso Pontefice, in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, ha espresso il suo “apprezzamento” per l’iniziativa culturale del convento agostiniano di Santo Spirito e dell’Ordine di Sant’Agostino, pensata per “valorizzare la Dottrina sociale della Chiesa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

