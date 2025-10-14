C'è stato un momento, nel dietro le quinte dell'animazione giapponese, in cui il mondo di Naruto avrebbe potuto avere un volto completamente diverso: a rivelarlo è Mamoru Oshii, il maestro del cyberpunk animato, che ha confessato di aver iniziato a lavorare sull'anime prima di ritirarsi dal progetto. Il celebre regista di Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, ha svelato di aver iniziato a lavorare sull'anime di Naruto prima di abbandonare il progetto. Il suo approccio visionario avrebbe potuto trasformare radicalmente uno dei titoli più iconici di Sh?nen Jump. Quando Naruto incontrò Ghost in the Shell Che cosa sarebbe successo se l'autore di Ghost in the Shell avesse diretto Naruto? È la domanda che oggi infiamma l'immaginazione dei fan dopo la sorprendente rivelazione di Mamoru Oshii, uno dei registi più influenti della storia dell'animazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Naruto, il regista di Ghost in the Shell stava lavorando alla serie: "Ero affascinato dalla moltiplicazione"