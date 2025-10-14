Nardin | Adoro il duello e lo scontro fisico il mio modello è Sergio Ramos

Da un lato una prima squadra pronta ad affrontare l’Inter, vera bestia nera di Gasperini, dall’altro una Roma Primavera attesa dalla sfida al Cagliari di domenica alle 13:00. Una squadra quella di Guidi ancora in cerca del proprio equilibrio (13 punti in 7 gare a -4 dalla vetta) ma con tanti talenti in rosa, come quello di Federico Nardin. Il talentuoso difensore classe 2007 si è raccontato a ‘Undici’: “Io gioco a calcio per passione e ho sempre vissuto questa cosa come un divertimento. Ho fatto quelli che per alcuni potrebbero essere dei sacrifici, delle rinunce, questo è vero. Ma per me ne è sempre valsa la pena “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

