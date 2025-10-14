Nardin | Adoro il duello e lo scontro fisico il mio modello è Sergio Ramos
Da un lato una prima squadra pronta ad affrontare l’Inter, vera bestia nera di Gasperini, dall’altro una Roma Primavera attesa dalla sfida al Cagliari di domenica alle 13:00. Una squadra quella di Guidi ancora in cerca del proprio equilibrio (13 punti in 7 gare a -4 dalla vetta) ma con tanti talenti in rosa, come quello di Federico Nardin. Il talentuoso difensore classe 2007 si è raccontato a ‘Undici’: “Io gioco a calcio per passione e ho sempre vissuto questa cosa come un divertimento. Ho fatto quelli che per alcuni potrebbero essere dei sacrifici, delle rinunce, questo è vero. Ma per me ne è sempre valsa la pena “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Primavera, #Nardin: "Il mio modello è #SergioRamos. Adoro i duelli fisici" #ASRoma - X Vai su X
?IN ADORAZIONE EUCARISTICA Credo, mio Dio, di essere innanzi a te che mi guardi ed ascolti le mie preghiere. Tu sei tanto grande e tanto santo: io ti adoro. Tu mi hai dato tutto: io ti ringrazio. Tu sei stato tanto offeso da me: io ti chiedo perdono co - facebook.com Vai su Facebook
Primavera, Nardin: “Il mio modello è Sergio Ramos. Adoro i duelli fisici” - Però nel mio caso ho sempre preferito altri aspetti del gioco: il contatto con gli avversari, vincere ... Da msn.com