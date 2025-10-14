Narcotraffico e ' ndrangheta cocaina per 18 milioni dal Sud America | 15 arresti

Cocaina per 18 milioni di euro importata dal Sud America. E gli interessi della ‘ndrangheta dietro il business del narcotraffico tra Lombardia e Calabria. Sono 15 le persone raggiunte da una misura di custodia cautelare (12 in carcere e 3 ai domiciliari) nell’ambito di un'indagine condotta dai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

