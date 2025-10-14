Napoli sequestrata l’area del murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli

"> NAPOLI. Intervento della Polizia Municipale di Napoli ai Quartieri Spagnoli, dove questa mattina è stato eseguito il sequestro del materiale presente nell’area del murale di Diego Armando Maradona, uno dei luoghi simbolo della città e meta ogni anno di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Come riporta l’Ansa, gli agenti hanno sequestrato magliette, gadget e souvenir venduti o esposti nella zona, mentre è stata coperta la cappella che custodiva cimeli, fotografie e statue dedicate all’ex campione del Napoli. L’unico elemento rimasto visibile è il grande murale raffigurante Maradona, divenuto un’icona del quartiere, insieme alla statua alta sei metri donata di recente da un artista argentino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

