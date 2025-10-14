Napoli sequestrata l’area del murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli
"> NAPOLI. Intervento della Polizia Municipale di Napoli ai Quartieri Spagnoli, dove questa mattina è stato eseguito il sequestro del materiale presente nell’area del murale di Diego Armando Maradona, uno dei luoghi simbolo della città e meta ogni anno di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Come riporta l’Ansa, gli agenti hanno sequestrato magliette, gadget e souvenir venduti o esposti nella zona, mentre è stata coperta la cappella che custodiva cimeli, fotografie e statue dedicate all’ex campione del Napoli. L’unico elemento rimasto visibile è il grande murale raffigurante Maradona, divenuto un’icona del quartiere, insieme alla statua alta sei metri donata di recente da un artista argentino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondisci con queste news
#Scampia - Controlli straordinari della Polizia di Stato sequestrata droga e sanzioni per oltre 21mila euro #Cronaca #Napoli #Polizia #Controlli #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, blitz al Murales di Maradona: sequestrati tutti i gadget! - Azione a sorpresa della Polizia Municipale di Napoli ai Quartieri Spagnoli, meta di pellegrinaggio per migliaia di tifosi e turisti: il celebre murales di ... Riporta napolivillage.com
Napoli, sequestro di magliette e gadget al murales di Maradona - La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato tutto il materiale presente nella zona dove si trova il murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli, meta ogni anno di migliaia di visitatori. Come scrive msn.com
Sequestrate magliette e gadget al murales di Maradona - La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato tutto il materiale presente nella zona dove si trova il murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli, meta ogni anno di migliaia di visitatori. Come scrive ansa.it