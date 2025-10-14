Napoli sequestrata Academy di Ciro Immobile | abusi edilizi nel centro sportivo di Torre del Greco

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco, in provincia di Napoli, e la Polizia Municipale di Torre del Greco stanno procedendo al sequestro della struttura sportiva “Immobile Academy – Centro sportivo Parlati”, fondata dal calciatore Ciro Immobile. I militari stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina nell’ambito di un procedimento nei confronti di sei indagati, in concorso tra loro, dei reati di edificazione di opere edilizie in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in area soggetta vincoli ambientali e di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, sequestrata Academy di Ciro Immobile: abusi edilizi nel centro sportivo di Torre del Greco

