Napoli scattano i sigilli al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli | Arriva la risposta dei gestori
Un colpo al cuore pulsante di Napoli. Un’operazione della Polizia Municipale ha messo i sigilli a Largo Maradona, l’altare laico ai Quartieri Spagnoli diventato meta di un pellegrinaggio ininterrotto di turisti e tifosi. Gli agenti hanno sequestrato tutto il materiale, dalle magliette ai gadget, e hanno coperto la “cappella” con i cimeli e le statue dedicate a Diego. Una ferita per la città, a cui ha fatto seguito la durissima e amara protesta dei gestori dello spazio. Scattano i sigilli al murale di Maradona: Cosa è successo ai Quartieri Spagnoli. L’operazione è scattata in mattinata. Gli agenti hanno interdetto completamente l’accesso a Largo Maradona (via Emanuele de Deo n°60), lasciando decine di turisti, arrivati da tutto il mondo, increduli e delusi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
