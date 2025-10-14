Napoli scattano i sigilli al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli | area chiusa turisti e tifosi sorpresi

Una notizia che colpisce al cuore la città. La Polizia Municipale di Napoli, come riportato in una clamorosa ultim’ora dall’ANSA, ha effettuato un blitz ai Quartieri Spagnoli, ponendo sotto sequestro l’area del celebre murale di Diego Armando Maradona, il santuario laico meta ogni anno di centinaia di migliaia di turisti e tifosi. Scattano i sigilli al murale di Maradona: Cosa è successo ai Quartieri Spagnoli. L’operazione è scattata in mattinata. Gli agenti hanno interdetto completamente l’accesso a Largo Maradona (via Emanuele de Deo n°60), lasciando decine di turisti, arrivati da tutto il mondo, increduli e delusi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

