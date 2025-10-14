Napoli rinnovi in vista per Anguissa e Rrahmani | il decreto crescita dà una mano a De Laurentiis
Napoli, in arrivo i rinnovi per Anguissa e Rrahmani: beneficiano del Decreto Crescita Due calciatori diventati imprescindibili, due colonne portanti della storia recente del Napoli: Zambo Anguissa e Amir Rrahmani viaggiano verso un rinnovo di contratto più che meritato. Ne ha parlato Nicolò Schira su Tuttosport. Napoli, poker di rinnovi: De Laurentiis prepara il futuro. «Il Napoli ha calato un poker pesante sul tavolo dei rinnovi. Un colpo ben giocato dal direttore sportivo Giovanni Manna, che dopo le fatiche estive di mercato si è messo a lavorare in silenzio, costruendo passo dopo passo la blindatura di due pilastri dello spogliatoio e di altrettanti giovani in rampa di lancio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
