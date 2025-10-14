Napoli preoccupa Lobotka | novità sui tempi di recupero

A Castel Volturno cresce l’attesa per capire quando Stanislav Lobotka potrà tornare in gruppo. Il centrocampista slovacco, rientrato dagli impegni con la Nazionale, sarà valutato dallo staff medico del Napoli che preferisce non forzare i tempi e gestire il recupero con la massima cautela. Napoli, gestione prudente per il ritorno di Lobotka. Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro e riportato da ‘Il Mattino’, Lobotka potrebbe essere uno degli ultimi a rientrare pienamente a disposizione. Lo staff sanitario del club ha deciso di monitorare quotidianamente le sue condizioni, evitando rischi inutili in vista dei prossimi impegni di Serie A e Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, preoccupa Lobotka: novità sui tempi di recupero

Contenuti che potrebbero interessarti

La Gazzetta dello Sport si preoccupa per il Napoli che potrebbe avere un "grande rimpianto" in relazione alla clausola rescissoria di Hojlund. - facebook.com Vai su Facebook

EL PAMPA - Sosa: "Napoli, è una preoccupazione importante questa media infortuni, test con Avellino? Erano amichevoli di guerra, mi impegnavo a mille, maggiori rotazioni? Lo escludo" https://ift.tt/LPdarmG - X Vai su X

Napoli, doppia lesione per Lobotka e Politano: i tempi di recupero - Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabol ... Si legge su msn.com

Pagina 0 | Napoli, doppia lesione per Lobotka e Politano: i tempi di recupero - Non arrivano buone notizie dagli esami medici a cui si sono sottoposti Lobotka e Politano, usciti infortunati dalla partita di campionato contro il Genoa, vinta dal Napoli in rimonta 2- Secondo corrieredellosport.it